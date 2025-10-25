نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر والجنيه الذهب والسبيكة والأونصة لحظة بلحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في مصر يشهد استقرارًا

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال تعاملات مساء السبت 25-10-2025 مقارنة بمستويات منتصف التعاملات، حسب تصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا. ويعود هذا الاستقرار إلى التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تذبذب طفيف في أسعار الذهب عالميًا خلال الأيام الأخيرة.

أسعار الذهب حسب العيارات:

عيار 14: 3700 جنيه للجرام.

عيار 18: 4757 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5550 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6343 جنيهًا للجرام.

يُلاحظ أن الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا في مصر، ويُستخدم كأساس لحساب قيمة المشغولات الذهبية والمجوهرات. ويؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي، نظرًا لاعتماده على المعدن عالميًا.

سعر الجنيه الذهب:



استقر سعر الجنيه الذهب عند 44،400 جنيه، مع احتمالية اختلاف السعر قليلًا من تاجر لآخر، حيث يعادل هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. ويُعتبر الجنيه الذهب خيارًا شائعًا للادخار والاستثمار بالنسبة للمواطنين الراغبين في حماية مدخراتهم من التضخم.

أسعار السبائك والأونصة:

سبيكة الذهب 10 جرام: 63،429 جنيهًا.

سبيكة الذهب 50 جرام: 317،143 جنيهًا.

الأونصة (31.1 جرام من عيار 24): 197،263 جنيهًا.

ويعتمد سعر السبيكة على سعر جرام الذهب عيار 24، وقد يختلف من تاجر لآخر. وتُعد السبائك والأونصات من أفضل الوسائل الاستثمارية للمدخرين والمستثمرين الراغبين في امتلاك الذهب بأوزان كبيرة.

سعر الذهب عالميًا:



تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% ليسجل نحو 4،113 دولار للأونصة، وفق آخر تحديثات وكالة بلومبرج. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية نتيجة تأثير مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وتقلبات العملات الأجنبية على أسعار المعدن النفيس.

نصائح للمستثمرين:



ينصح الخبراء المستثمرين بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي قبل الشراء، ومراعاة حالة السوق العالمية والمحلية، لتجنب أي خسائر محتملة، والاستفادة من أي فرص استثمارية مناسبة. كما يُفضل شراء الذهب عيار 21 والجنيه الذهب لتسهيل عمليات البيع والشراء في السوق المحلي.