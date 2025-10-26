نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية على رأس أولويات الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته بمحافظة السويس لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة داخل مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث كان في استقباله كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد شفيق مدير فرع الهيئة بالمحافظة، والدكتور محمود فتحي مدير عام المستشفى.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى المتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهاته المستمرة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المحافظات.

تطوير شامل لمنظومة الرعاية الصحية

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تولي ملف الصحة أولوية قصوى ضمن خطتها لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تضم حتى سبتمبر 2025 نحو 280 منشأة معتمدة بمعايير الاعتماد القومية، إلى جانب مستشفيين معتمدين دوليًا ومستشفيين "خضراء" باعتراف دولي.

وأضاف الوزير أن إجمالي الخدمات المقدمة عبر المنظومة بلغ 82.8 مليون خدمة، منها 787 ألف عملية جراحية، بينها 174 ألف عملية متقدمة وذات مهارة، موضحًا أن نسبة رضا المنتفعين عن الخدمات وصلت إلى 86%.

وفيما يتعلق بمحافظة السويس، أشار إلى أن فرع الهيئة يضم 4 مستشفيات و5 مراكز و20 وحدة صحية، وقدم حتى سبتمبر 2025 نحو 3.1 مليون خدمة طبية، منها 14272 عملية جراحية بنسبة 20.9% عمليات متقدمة.

خدمات طبية متقدمة وبنية رقمية حديثة

من جانبه، أكد الدكتور هاني راشد أن المنظومة في السويس تضم 28 منشأة معتمدة قوميًا، وتم تسجيل 545 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة تغطية بلغت 73% من سكان المحافظة. كما تمت زيادة أسرة الرعاية المركزة بنسبة 22%، لتصل إلى 141 سريرًا، وإضافة خدمات جديدة منها جراحات القلب المفتوح، زراعة القوقعة، علاج الجلطات الدماغية بالقسطرة، ومناظير ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تطبيق الذكاء الاصطناعي في مناظير القولون.

870 مليون جنيه لتطوير مستشفى المرأة والطفل

وأوضح الدكتور أحمد شفيق أن المستشفى تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة تجاوزت 870.5 مليون جنيه، وبدأ تشغيلها التجريبي في يناير 2025، بعد أن صُممت بنيتها التحتية لتتوافق مع متطلبات التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030.

تضم المستشفى 112 سريرًا، و6 غرف عمليات لجراحات النساء والأطفال، ووحدة غسيل كلوي بها 18 ماكينة قدمت أكثر من 5800 جلسة، بالإضافة إلى بنك دم، ومعامل، وصيدليات مركزية، وعيادات خارجية متعددة التخصصات.

وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم تقديم 117 ألف خدمة طبية و1499 عملية جراحية منذ بدء التشغيل، من بينها 207 عمليات متقدمة، لافتًا إلى خطة لإضافة خدمات جديدة مثل وحدة التصوير النسائي، التلقيح الصناعي، والغسيل الكلوي للأطفال.

مدبولي يطمئن على المرضى ويثني على الطاقم الطبي

وخلال جولته داخل أقسام المستشفى، تفقد رئيس الوزراء قسم الرعاية المركزة للكبار والأطفال، وتحدث مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة.

وفي إحدى الزيارات، استمع إلى سيدة تتلقى العلاج بعد ولادة قيصرية، وأشاد بتكامل الرعاية الطبية التي تتلقاها، مؤكدًا أن الحكومة تتابع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عن قرب.

وفي ختام الزيارة، التقط الدكتور مصطفى مدبولي صورة تذكارية مع الأطباء والعاملين بالمستشفى، مثمنًا جهودهم في تقديم خدمات طبية متميزة وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.