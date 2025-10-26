نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل هي ليوم واحد أم ستصبح سنوية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مجلس الوزراء الجدل المثار حول قرار اعتبار السبت الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية، مؤكدًا أن الإجازة ستكون يوم افتتاح المتحف المصري الكبير فقط، وليست إجازة سنوية متكررة.

وأوضح القرار أن الهدف من هذه الإجازة هو تسهيل حركة الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية العالمية الكبرى التي ستقام بمناسبة الافتتاح، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة فعاليات الحدث التاريخي الذي يترقبه العالم أجمع.

الرئيس السيسي يوجّه بجعل يوم الافتتاح إجازة رسمية

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفالية، والذي حضره كل من:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمشرف العام على حفل الافتتاح

وخلال الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بأن يكون يوم الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية في الدولة بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، والذي يعد أحد أهم المشاريع الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين.

تفاصيل الإجازة الرسمية

وبناءً على توجيهات الرئيس، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية

الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الإجازة استثنائية خاصة بيوم الافتتاح فقط، ولا تُعد إجازة رسمية سنوية في التقويم المصري.