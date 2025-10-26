نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السبت إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير.

تطبيق القرار على جميع القطاعات أسوة بالحكومة

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أجر مضاعف لمن يعمل في يوم الإجازة

وأكد جبران أن صاحب العمل له الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل أجرًا مضاعفًا أو يوم راحة بديلًا بناءً على طلب كتابي منه، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العمل.

كتاب دوري لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025 لجميع مديريات العمل بالمحافظات، بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذه المناسبة، حرصًا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية وتحقيق أهدافها الاجتماعية والقومية.

تشديد على التنفيذ في مواقع العمل والإنتاج

وشدد وزير العمل على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام الكتاب وتنفيذها في مواقع العمل والإنتاج، لضمان تطبيق القرار على النحو الأمثل في جميع أنحاء الجمهورية.