عاجل- مدبولي يفاجئ مدرسة بالسويس خلال جولته ويتفقد انتظام الدراسة والنظافة

أحمد جودة - القاهرة - غيّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسار جولته اليوم بمحافظة السويس، حيث وجّه بالتوقف المفاجئ عند أول مدرسة في الطريق، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب، لتتوقف الزيارة عند مدرسة محمد حافظ الابتدائية المشتركة بحي السويس، التي قام بزيارتها وتفقد فصولها.

مدبولي: الزيارة المفاجئة للتأكد من جاهزية المدارس وتسليم الكتب

أكد رئيس الوزراء أن زيارته تأتي حرصًا على التأكد من جاهزية المدارس وانتظام الحضور وتسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب، مشددًا على أهمية متابعة الانضباط وجودة الخدمات التعليمية داخل المدارس في مختلف المحافظات.

مديرة المدرسة: 1515 طالبًا و12 فصلًا بالمرحلة الابتدائية

وخلال الزيارة، أوضحت مديرة المدرسة أن "محمد حافظ الابتدائية المشتركة" تتبع إدارة جنوب السويس التعليمية، وتضم 1515 طالبًا في المرحلة الابتدائية موزعين على 12 فصلًا، بمتوسط كثافة لا تتجاوز 50 طالبًا في الفصل الواحد. وأضافت أن مرحلة رياض الأطفال تضم 387 طفلًا موزعين على 12 قاعة، وتُقدَّم لهم أنشطة متنوعة لتنمية المهارات الإبداعية.

رئيس الوزراء يتفقد قاعات رياض الأطفال والفصول والمكتبة

حرص الدكتور مدبولي على المرور على قاعات رياض الأطفال والمكتبة وقاعة الأنشطة، كما تفقد دورات المياه للاطمئنان على مستوى النظافة. وتحدث إلى عدد من الأطفال لمعرفة المواد التي يدرسونها ومستوى استيعابهم لها، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالجانب التربوي إلى جانب التحصيل الدراسي.

إشادة بانضباط الدراسة والنظافة العامة داخل المدرسة

كما تفقد رئيس الوزراء فصول المرحلة الابتدائية وتحدث إلى الطلاب حول المناهج الدراسية، وأشاد بانتظام الحضور وكثافة الفصول المناسبة، لافتًا إلى أن الفصول التي زارها شهدت نسبة حضور شبه كاملة.

وأثنى مدبولي على مستوى النظافة والانضباط والمظهر العام داخل المدرسة، وعلى تفاعل الطلاب مع المعلمين، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس جهود الدولة في تطوير العملية التعليمية وتحسين بيئة المدارس.