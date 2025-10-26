نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي لطلاب جامعة السويس الأهلية: هدف الدولة تخريج طلاب يواكبون المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى إلى تخريج طلاب يمتلكون المهارات والمعرفة التي تؤهلهم لمواكبة المستقبل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي، من خلال ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وسوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى جامعة السويس الأهلية بمدينة السلام بمحافظة السويس، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات التعليم، حيث كان في استقباله الدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة.

مدبولي: الجامعات الأهلية تخدم التنمية الوطنية وتحقق رؤية مصر 2030

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تبذل قصارى جهدها لزيادة عدد الجامعات في مصر، والذي وصل الآن إلى 132 جامعة بعد أن كان لا يتجاوز 50 جامعة قبل سنوات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير تعليم حديث ومتطور يواكب النظم العالمية.

وخلال جولته بالجامعة، تفقد مدبولي عددًا من الكليات والمعامل، منها كلية العلوم ومعمل الفيزياء بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومعمل الكيمياء بكلية هندسة البترول والتعدين، مشيدًا بما شاهده من تجهيزات حديثة وبرامج أكاديمية متطورة.

الجامعات الأهلية.. مستقبل التعليم في مصر



من جانبه، أكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات الأهلية الجديدة تمثل تجربة تعليمية فريدة تهدف إلى تقديم برامج بينية حديثة تربط بين العلوم الأكاديمية والصناعة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة الطاقة، والإعلام الرقمي، وإدارة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن جامعة السويس الأهلية، التي أُنشئت بقرار جمهوري رقم (243) لسنة 2025، تعد منارة علمية جديدة بمحافظة السويس، تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم الاقتصاد الوطني وتشارك في تنفيذ رؤية مصر 2030.

مدبولي للطلاب: أنتم المستقبل الذي نبني من أجله

وخلال حواره مع الطلاب، عبّر رئيس الوزراء عن سعادته بمستوى تفكيرهم ووعيهم، قائلًا: "أنتم المستقبل لأننا نعمل من أجل المستقبل، وهدف الدولة تخريج طلاب أكفاء قادرين على التكيف مع التقنيات الحديثة في كل المجالات".

كما وجه مدبولي بضرورة مواصلة دعم الجامعة في تنفيذ خطتها التوسعية على مساحة 42 فدانًا، وتعزيز التعاون الدولي والبحثي، واستغلال المساحات الخضراء لتوفير بيئة تعليمية متكاملة.