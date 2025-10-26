نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات التنموية بمحافظة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات والأنشطة المجتمعية بمحافظة السويس، وذلك خلال جولته بالمحافظة اليوم الأحد، التي شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.



وأكد رئيس الوزراء أن محافظة السويس تمثل أحد النماذج الناجحة للتنمية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أهمية متابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

محافظ السويس: تطوير شامل للبنية التحتية والتعليم والعمران القائم

من جانبه، قدّم اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، عرضًا تفصيليًا حول جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير الطرق، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير شارع عمر بن عبد العزيز وشارع بورسعيد، إلى جانب استمرار العمل في تطوير شارع مصر – إيران بحي عتاقة، الذي يُعد محورًا حيويًا يربط المدينة بالمناطق الصناعية والمجمعات السكنية الجديدة.

وفي قطاع التعليم، أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ عدد من المدارس الجديدة لمختلف المراحل التعليمية، بينها مدرسة النيل الدولية ومدرسة المتفوقين، بجانب تطوير مدارس قديمة مثل مدرسة الأهرام الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة التعليم وتوفير خدمات تعليمية متطورة لأبناء المحافظة.

تطوير المدن القديمة وإنشاء تجمعات سكنية جديدة متكاملة

وأشار المحافظ إلى أن السويس من المحافظات التي تضم عددًا كبيرًا من التجمعات السكنية التي أُنشئت عقب عودة الأهالي من التهجير في السبعينيات، موضحًا أن تلك المناطق خضعت مؤخرًا لأعمال تطوير شاملة ضمن مشروع تطوير العمران القائم، ومنها مدينة السادات التي تضم 42 عمارة بإجمالي 840 وحدة سكنية.

كما كشف مشروع إنشاء مدينة سكنية جديدة على مساحة 30 فدانًا للإسكان البديل، تتضمن 124 مبنى سكنيًا ومحال تجارية ومبانٍ خدمية متكاملة، بهدف تحسين البيئة العمرانية وضمان سلامة المواطنين.

رؤية استثمارية طموحة لجذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل

وفيما يخص محور الاستثمار والتشغيل، أكد المحافظ أن السويس تستعد لعقد مؤتمر الاستثمار الأول بالمحافظة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال في مجالات التعليم، والسياحة، والخدمات، والصناعة.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تشمل إقامة كمبوند سكني متكامل على مساحة 250 فدانًا بمنطقة حوض الدرس، ومنتجع سياحي ترفيهي على أرض البحيرة بمساحة 12 فدانًا، إضافة إلى مول تجاري ومنتجع سياحي بشارع الجلاء، ومشروع آخر على مساحة 39 ألف متر مربع بجوار شاطئ السوايسة.

كما لفت إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لخفض البطالة من خلال التدريب والتأهيل المهني للشباب، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة وإطلاق حملات ترويجية جديدة تحت شعار "تعال السويس"، وتنظيم مهرجانات سنوية مثل مهرجان صيد الأسماك ومهرجان الأفلام القصيرة جدًا.

مبادرات مجتمعية لتنمية الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية

وأوضح المحافظ أن السويس أطلقت مجموعة من المبادرات المجتمعية الناجحة التي تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، منها:

"استخدمها صح" لترشيد استهلاك الموارد العامة في المصالح الحكومية.

"سفراء السويس" لنشر الوعي بالتراث الثقافي وتعزيز الهوية البصرية للمحافظة.

"الأمان والتوفير" لتوفير وسيلة نقل آمنة ودعم السائقين الملتزمين بالقانون.

"احنا محتاجينلك" لتعزيز روح التكافل الاجتماعي ومساندة الأسر الأولى بالرعاية.

مبادرات بيئية مثل "النظافة ثقافة" و"هنجمل بلدنا بإيد ولادنا" للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

مبادرة "سمك البلد لأهل البلد" لتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين.

أنشطة توعوية وثقافية لإحياء التراث وتنمية الوعي الوطني

وفي ختام العرض، أشار المحافظ إلى أن المحافظة تنظم بانتظام أنشطة توعوية وثقافية متنوعة، تشمل ندوات تثقيفية بمناسبة أعياد أكتوبر، ومحاضرات حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، بالإضافة إلى مهرجانات فنية ورياضية لتعزيز الترابط المجتمعي وإحياء التراث الثقافي للسويس.