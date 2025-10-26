نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة عمل عن التسويق الرقمي للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ورشة عمل عن التسويق الرقمي، والتي نظمتها منصة WEGO العالمية، إحدى أبرز محركات البحث والحجز الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمجموعة من العاملين بالهيئة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن خطة الهيئة التي تركز على الاستثمار في الشراكات مع رواد منصات السفر والسياحة وتحالفات منصات التكنولوجيا العالمية للترويج للمقصد السياحي المصري ولا سيما وأنها تساهم في الوصول بشكل أسرع وأكثر فعالية لمختلف شرائح السائحين.

وتناولت ورشة العمل عرضًا لأحدث الاتجاهات وأدوات التسويق الرقمي في مجال السياحة وسبل توظيفها للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المستهدفة، كما تم استعراض تفاصيل الشراكة التي عقدتها الهيئة مع منصة WEGO خلال عامي 2025 و2026، ونتائج الحملة الإلكترونية التي أُطلقت في شهر يوليو الماضي بالتعاون مع المنصة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي وتستمر حتى يونيو 2026.

وخلال ورشة العمل، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الشراكات التي تعقدها الهيئة مع كبرى المنصات الرقمية ومن بينها منصة WEGO تعكس التزام وزارة السياحة والآثار بتبني الابتكار الرقمي في قطاع السياحة، بما يسهم في جذب شرائح السائحين المستهدفة وكذلك قياس أداء الحملات الترويجية ومدي نجاحها في تحقيق الهدف المرجو منها وهو ما يعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام للقطاع.

وأضاف أن هذه الورشة تعد خطوة عملية لتحويل هذه الرؤى إلى خطط تنفيذية؛ حيث تستهدف بناء وتطوير مهارات العاملين بالهيئة واطلاعهم علي الخطط والشراكات الاستراتيجية لها، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال الترويج السياحي.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سوزان مصطفي مدير عام الترويج السياحي بالهيئة إلى أن التعاون مع منصة WEGO هو حجر الزاوية في الاستراتيجية الرقمية للهيئة، لافتة إلى أن البيانات السوقية المستخلصة من منصة WEGO تشير إلى أن هناك نمو بنسبة 12% سنويًا في حجم الحجوزات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المقصد المصري، لافتة إلى أن الهيئة تركز من خلال هذه الشراكة على الأسواق العربية وتعريف السائح العربي بصورة أكبر بالثراء الذي يتمتع به المقصد المصري في أنماطه ومنتجاته المتنوعة والعديدة وتجاربه السياحية الفريدة التي يقدمها لزائريه، مؤكدة على أهمية هذه الورشة في تعريف العاملين بأدوات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي وطرق الاستفادة منها في قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعمل على التوسع الشامل في استراتيجيتها الرقمية العالمية من خلال إقامة تحالفات معززة مع كبري منصات السياحة والسفر وفي مقدمتها منصة WEGO، وهي شراكة محورية تمثل خطوة هامة لتحقيق هدف الدولة المصرية بزيادة أعداد السائحين خلال السنوات القادمة.



