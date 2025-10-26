نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوط التضامن الاجتماعي تستقبل أكثر من 149 ألف اتصال خلال شهر سبتمبر بنسبة رد 92% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر سبتمبر الماضي ما يزيد على 149 ألف اتصال عبر الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لها، تضمنت استفسارات وطلبات وشكاوى متعلقة ببرامج وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

وأوضح التقرير الذي تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسؤولي الخطوط الساخنة استجابوا لـ 92% من إجمالي الاتصالات الواردة، وشملت الاتصالات الاستفسار عن خدمات تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة، إلى جانب خدمات بنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وغيرها.

وجاء الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة (19680) في صدارة الاتصالات بعدد 89،820 اتصالًا، تم الرد على 86،259 منها بنسبة 96%، وتصدرت محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة وأسيوط أعلى المحافظات اتصالًا.

كما استقبل الخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868) عدد 20،179 اتصالًا، تم الرد على 16،601 اتصالًا بنسبة 82%، وجاءت القاهرة والجيزة والإسكندرية في مقدمة المحافظات الأكثر تفاعلًا.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة (15044)، تم استقبال 12،467 اتصالًا من خلال الوزارة بنسبة رد 96%، إضافة إلى 8،895 اتصالًا استقبلتها شركة «E-Finance» بنسبة رد بلغت 71%.

كما تلقى الخط الساخن الرئيسي للوزارة (16439) عدد 6،943 اتصالًا، تم الرد على 6،636 اتصالًا بنسبة 96%.

وتلقى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (16023) عدد 10،691 اتصالًا، استجاب المسؤولون لـ 9،768 منها بنسبة 91%، تنوعت بين طلبات العلاج والمتابعة وتقديم المشورة الطبية.

أما خط أبناء مصر (19828) الداعم للشباب والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية فقد استقبل 203 اتصالات، تم الرد على 177 اتصالًا بنسبة 87%.

وأكدت الوزارة استمرار تلقي البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة عبر الخطوط الساخنة المختلفة، وعلى رأسها الخط الساخن للوزارة 16439 والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، إلى جانب الخطوط المخصصة لكل خدمة لضمان سرعة الاستجابة ودعم المواطنين بكفاءة.

