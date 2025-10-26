نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» الـ58 بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث دفع، صباح اليوم، قافلة جديدة ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» تحمل رقم 58، وتضم 423 شاحنة محملة بنحو 10 آلاف طن من المساعدات الإغاثية العاجلة.

وتضمنت القافلة أكثر من 300 ألف سلة غذائية و540 طنًا من الدقيق، إلى جانب ما يزيد على 3 آلاف طن من المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، فضلًا عن نحو 1800 طن من المواد البترولية، وذلك دعمًا لاحتياجات القطاع في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وتعد «زاد العزة» إحدى أكبر مبادرات الإمداد الإنساني التي أطلقها الهلال الأحمر المصري منذ انطلاقها في 27 يوليو الماضي، حيث نجحت في توصيل آلاف الأطنان من مختلف أنواع المساعدات، بما يشمل الغذاء وألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية والعناية الشخصية، والوقود.

ويواصل الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، تواجده المستمر على الحدود منذ بداية الأزمة، دون توقف، وبجهود أكثر من 35 ألف متطوع بمختلف المراكز اللوجستية التابعة له. وقد تجاوز حجم المساعدات التي قام بتسيق دخولها للقطاع أكثر من نصف مليون طن حتى الآن، في إطار ما تقدمه مصر من دعم إنساني متواصل لأهالي غزة.

