نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 26 أكتوبر 2025.. استقرار في بداية التعاملات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 26 أكتوبر 2025.. استقرار في بداية التعاملات

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 من مع بداية التعاملات الصباحية، بعد ما ثبت سعره مساء السبت، حسب تصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا.

وفيما يلي خر تحديث لأسعار الذهب اليوم داخل السوق المحلي المصري:

عيار 24: 6328 جنيه

عيار 21: 5535 جنيه

عيار 18: 4743 جنيه

عيار 14: 3690 جنيه

عيار 10: 2636 جنيه

أوقية الذهب: 196753 جنيه

الجنيه الذهب: 44280 جنيه

وبيوضح الخبراء إن الأسعار دي ممكن تختلف من تاجر للتاني على حسب المصنعية وسعر الجرام في كل منطقة، لكنها بتعبر عن القيمة الحقيقية للذهب الخام في السوق.

وعالميًا، انخفض سعر الذهب بنسبة 0.32% ليسجل نحو 4113 دولار للأونصة (والأوقية تساوي تقريبًا 31.1 جرام من عيار 24)، وده حسب آخر بيانات وكالة بلومبرج العالمية.

أولًا، يتأثر سعر الذهب بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والسياسية العالمية. فعندما يضعف الدولار الأمريكي أو تزداد حدة التوترات السياسية والاقتصادية، يتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع سعره.

ثانيًا، هناك عوامل محلية داخل مصر تؤثر أيضًا في الأسعار، مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكلفة استخراج الذهب، وحركة العرض والطلب في السوق المحلي. فعلى سبيل المثال، إذا انخفض المعروض أو ارتفعت تكاليف الإنتاج، ينعكس ذلك مباشرة في زيادة سعر الجرام.

ثالثًا، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى احتمال استمرار ارتفاع الأسعار، إلا أن الطلب الشعبي قد يتراجع إذا وصل السعر إلى مستويات مرتفعة جدًا، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى حالة من الفائض أو تراجع الشراء، مما يؤثر على الأسعار.

كما يرى خبراء سوق الذهب أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات طفيفة في الأسعار، خاصة مع ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، إذ إن أي رفع للفائدة يقلل من جاذبية الذهب كاستثمار، مما قد يؤدي إلى انخفاضه عالميًا وينعكس ذلك على السوق المصري.

وفي الوقت نفسه، تستعد شركات الذهب في مصر لزيادة معدلات الإقبال مع اقتراب موسم الزفاف والخطوبة، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على المشغولات الذهبية. وهذا قد يُبقي الأسعار المحلية مستقرة أو يدفعها إلى الارتفاع الطفيف، خاصة لعياري 21 و18 اللذين يحظيان بالإقبال الأكبر بين المصريين.