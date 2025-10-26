نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" المتخصص في إنتاج الإيثانول بالسخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مصنع "كمت للصناعات التكاملية" المتخصص في إنتاج وتصنيع وتعبئة مادة الإيثانول، وذلك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في نطاق المطور الصناعي الشرقيون للمشروعات الصناعية (OIP).

جاء ذلك خلال جولته بمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مدبولي: دعم حكومي متواصل للصناعات ذات القيمة المضافة

أكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح أهمية التوسع في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تمثله من رافعة قوية للنمو الصناعي وتوفير فرص العمل.

مصنع متكامل لإنتاج الإيثانول من المولاس المحلي

من جانبه، أوضح الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المشروع مقام على مساحة 1575 مترًا مربعًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، ويصل إنتاجه السنوي إلى نحو 2 مليون لتر من الإيثانول النقي بدرجات تركيز 100% و96% و70%، إلى جانب إنتاج الكحول الصناعي بتركيز 95%.

ويعتمد المصنع على مولاس القصب والبنجر كمادتين خامتين محليتين، وهو ما يعزز الاعتماد على الموارد الوطنية ويخفض فاتورة الاستيراد.

تفاصيل التشغيل والطاقة الإنتاجية

أشار عمانوئيل إلى أن المصنع يوفر نحو 30 فرصة عمل مباشرة و15 غير مباشرة، ويتكون من قسمين رئيسيين:

قسم التخمير الذي يستقبل المواد الخام ويجهزها عبر مراحل التخفيف والتعقيم قبل عملية التخمير.

قسم التقطير الذي يضم 7 أبراج تقطير لاستخلاص وتنقية الإيثانول بدرجة نقاء عالية.

كما أوضح أن الإنتاج المحلي من الإيثانول يبلغ حاليًا نحو 85 مليون لتر سنويًا، يُوجَّه 90% منه لإحدى الشركات الصناعية لإنتاج مادة PVC، بينما تُستخدم الكميات المتبقية في إنتاج الخل الطبيعي والمذيبات العضوية والخميرة.

المنطقة الاقتصادية: المشروع يعزز التصنيع المحلي

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصنع كمت يمثل إضافة نوعية جديدة للصناعات داخل المنطقة، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية من منتجات الإيثانول فائق النقاء، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها المنطقة تجذب مزيدًا من المشروعات الصناعية المتخصصة.