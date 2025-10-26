نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تكرّم الإدارة العامة لرعاية المسنين تقديرًا لجهودها المتميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة لرعاية المسنين بالوزارة نظير تميزها في الأداء خلال شهر أكتوبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يحل في أكتوبر من كل عام.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم شهادات التقدير للعاملين المتميزين بالإدارة، وعلى رأسهم الدكتور وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم في العمل وما حققوه من نسب إنجاز مرتفعة في تقديم الخدمات المُخصصة لكبار السن.

ويأتي هذا التكريم ضمن منهج الوزارة في دعم وتحفيز القطاعات والإدارات المتميزة، وتعزيز ثقافة التقييم المؤسسي الشامل بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب العاملون في الإدارة العامة لرعاية المسنين عن بالغ تقديرهم لهذه اللفتة، مؤكدين استمرارهم في بذل أقصى الجهود لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لكبار السن ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

