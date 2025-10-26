نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع وفد شركة "أوتوبوك" الألمانية تجهيز مراكز تجميع ومواءمة الأطراف الصناعية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من شركة "أوتوبوك" الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر وتجهيز مراكز التجميع والمواءمة.

وضم الوفد كلًا من السيد دينيس والتر نائب رئيس الشركة، والسيد بيتر شيفرز المدير الدولي الأول لتطوير الأعمال، والسيد دومينيك ديدريش مدير تطوير الأعمال والتخطيط والتجهيز. وتم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه في تجهيز مراكز التجميع والمواءمة ضمن المشروع الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الأطراف الصناعية وتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال الحيوي.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات لبدء مرحلة التدريب مطلع نوفمبر المقبل، والتي تشمل تدريب الكوادر الفنية على أحدث الأنظمة والتقنيات بهدف إعداد فريق وطني مؤهل لإدارة وتشغيل مراكز التجميع والمواءمة بكفاءة عالية.

ويجري حاليًا تجهيز 6 مراكز تجميع ومواءمة في محافظات:

البحيرة – الشرقية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – أسوان

ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في تقديم الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم لتحقيق الاستقلالية والدمج المجتمعي. ويأتي ذلك إلى جانب تجهيز مركز مطروح التابع لوزارة التعاون الدولي، ومعمل الأطراف الصناعية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

حضر اللقاء كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء مهندس عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي هيئة الشراء الموحد واللجنة الفنية للقوات المسلحة وشركة "أرثوميديكس" الوكيل الحصري لـ "أوتوبوك" في مصر.



