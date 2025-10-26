نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا أثريًا وسياحيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم، ضم قيادات وأعضاء مجموعة العمل بالوزارة المعنية بافتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر، لبحث استعدادات وزارة الخارجية لهذا الحدث الثقافي البارز والذي يمثل أحد أهم المشروعات الحضارية في مصر والعالم.

وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، مشددًا على الدور الهام الذي تضطلع به الوزارة لاستقبال القادة وكبار المسئولين من مختلف دول العالم الذين سيشاركون في فعاليات الافتتاح لضمان خروج الحدث بالصورة المشرفة التي تعبر عن حضارة مصر العريقة.

ووجه بضرورة مواصلة البعثات المصرية في الخارج تكثيف جهودها للترويج للمتحف المصري الكبير ولهذا الحدث التاريخى باعتباره أحد أبرز معالم التراث الإنساني، وللتأكيد على دور مصر الرائد في حفظ التراث والحضارة الإنسانية.

ونوه وزير الخارجية بأن المتحف المصرى يمثل إنجازًا أثريًا وسياحيًا، ورسالة حضارية تعكس مكانة مصر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث التاريخي بما يليق بمكانة مصر وشعبها.