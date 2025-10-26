نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطط عملها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، جدول اجتماعات اللجان الفرعية، والتي تنعقد خلال الأسبوع الجاري لمتابعة ما تم تنفيذه من خطط عمل اللجان التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأول، وصولًا لخارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام؛ حيث عقدت لجنة التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أمس السبت اجتماعها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي يترأسها الكاتب الصحفي خالد صلاح، اجتماعها غدًا الإثنين، كما تعقد أيضًا لجنة التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، ومقررها د. منى الحديدي، اجتماعها الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

فيما تعقد لجنة التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية، برئاسة السيد/ زكي عبد الحميد، اجتماعها يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، وتعقد لجنة إعلام الخدمة العامة، برئاسة الإذاعية إيناس جوهر، اجتماعها يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكذلك تعقد لجنتا السياسات الإعلامية برئاسة الإعلامي جمال الشاعر، وتطوير الإعلام الخاص برئاسة الكاتب الصحفي عادل حمودة، اجتماعهما يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتعقد لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، اجتماعها يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.