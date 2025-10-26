نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أبومازن يتسلم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمشاركة في افتتاح المتحف المصري.

وسلم السفير المصري إيهاب سليمان، الرئيس الفلسطيني الدعوة الرسمية، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله،.

ورحب أبو مازن بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة، مؤكدا حرصه على تلبيتها ومشاركته وشعب مصر العظيم هذه المناسبة الهامة لمصر، وتاريخها العريق.

وحمل الرئيس، السفير المصري، تحياته وتقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكر سيادته والشعب الفلسطيني للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، ومنع التهجير ودعم صمود شعبنا على ارضه وفي وطنه.

وأشاد بالجهود الكبيرة للرئيس السيسي للنهضة الكبيرة التي حققتها جمهورية مصر العربية، في جميع المجالات، والمكانة المرموقة العالمية التي وصلت لها