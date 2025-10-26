نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمارات بـ11 مليار دولار وتوفر 80 ألف فرصة عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات تصل إلى نحو 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تجني حاليًا ثمار التنمية الشاملة في هذه المنطقة الحيوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده وافتتاحه عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، حيث كشف رئيس الوزراء أن المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية توفر للأجيال المقبلة نحو 80 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن الدولة تنفذ رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد مدبولي أن الاستثمارات الضخمة والفرص الوظيفية الجديدة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البيئة الاستثمارية بالمنطقة، وتدعم مساعي الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.