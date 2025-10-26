نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية "مصر للخدمات اللوجستية" بمنطقة السخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، مشروع مستودع موانئ دبي العالمية "مصر للخدمات اللوجستية"، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وينقسم المشروع إلى مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات، ومستودع لتخزين البضائع خالصة الضرائب والرسوم، في إطار جهود الدولة لتعزيز القطاع اللوجستي.

وحضر الافتتاح عدد من المسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء الدكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس، وسفير الإمارات لدى مصر، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي وورلد، بالإضافة إلى قيادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومسؤولي شركات عالمية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة واللوجستيات.

من جانبه، أشار السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المستودع يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز متقدم للخدمات اللوجستية، مع تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف التشغيلية للمستثمرين.

وأوضح مسئولو دي بي وورلد أن المستودع يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات 85 مليون دولار، ويعمل على مرحلتين؛ حيث دخلت المرحلة الأولى حيز التشغيل بالفعل، فيما ستُطلق المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026.

كما يوفر المشروع أكثر من 150 فرصة عمل في المرحلة الأولى، يرتفع عددها إلى أكثر من 300 فرصة مع تشغيل المرحلة الثانية، ويتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من ميناء السخنة ومدينة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد المستودع أول مجمّع لوجستي متكامل بالمنطقة الاقتصادية، يوفر خدمات التخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي، إلى جانب حلول رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات وإجراءات جمركية ميدانية ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء.

ويدعم المشروع قطاعات رئيسية مثل: المواد الخام، التغليف، المنتجات الزراعية، الإلكترونيات، مواد البناء، المنسوجات، السيارات وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء مستودع C واطلع على نموذج محاكاة عمليات الشحن والتفريغ، مؤكدًا أن المشروع يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويستفيد من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وتكامل بنيتها التحتية.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم إن التزام "دي بي وورلد" يتجاوز حدود الميناء ليصل إلى بناء منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة تغطي سلسلة العمليات التجارية بأكملها، موضحًا أن الهدف هو تحقيق تكامل سلس عبر سلاسل التوريد لتعزيز الحركة التجارية ودعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

يُذكر أن مجموعة "دي بي وورلد" مستمرة منذ 2008 في تعزيز حضورها بمصر من خلال استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار لتوسيع الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة وربطه بسلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على تطوير منظومة لوجستية مستدامة تقدم خدمات متكاملة وآمنة تعكس رؤية المجموعة نحو مستقبل أكثر ترابطًا واستدامة للتجارة.