نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: مشروع استرجاع الغازات يعزز طاقات الإنتاج في قطاع البترول بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية لمصر في جميع مجالات قطاع البترول.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده وافتتاحه مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حصول المواطن على أعلى مستوى من جودة الخدمات.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ملتزمة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، كجزء من جهودها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.