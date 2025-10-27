نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الداخلية: غلق باب التقديم لحج القرعة لعام 2026 غدًا الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التفاصيل الكاملة والشروط الكاملة للراغبين في التسجيل..

تغلق وزارة الداخلية المصرية غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، باب التقديم في حج القرعة لعام 2026، وذلك بعد فترة استمرت أكثر من أسبوعين، أتاحت خلالها الوزارة أمام المواطنين فرصة التسجيل من خلال أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر الخدمة الصوتية المخصصة لاستقبال طلبات الحج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الوزارة المبكرة لتنظيم موسم الحج لعام 1447 هجريًا / 2026 ميلاديًا، في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان تنظيم محكم وآمن لموسم الحج، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية المعنية.

طريقة التقديم لحج القرعة 2026

أوضحت وزارة الداخلية أن التقديم متاح أمام أي مواطن مصري يتقدم بنفسه دون التقيد بمحل الإقامة، سواء ورقيًا عبر أقسام الشرطة أو إلكترونيًا من خلال بوابة الوزارة الرسمية، بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، مؤكدة أنه لن يُقبل أي طلب يحمل بطاقة منتهية الصلاحية.

ويُعتبر التقديم الإلكتروني أو عبر الخدمة الصوتية بمثابة إقرار رسمي من المواطن باطلاعه على الشروط كاملة وموافقته عليها، مع تحمله كامل المسؤولية عن دقة وصحة البيانات المقدمة، حيث يؤدي أي خطأ في البيانات أو مخالفة للضوابط إلى استبعاد الطلب نهائيًا.

موعد إعلان نتائج قرعة الحج

أكدت الوزارة أن اختيار الفائزين سيتم من خلال قرعة علنية إلكترونية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، في حضور ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، على أن يُعلن لاحقًا الجدول الزمني لإجراء القرعة في كل محافظة.

وتتعهد وزارة الداخلية بأن تكون إجراءات الاختيار شفافة وعادلة، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص، مع تخصيص نسبة 1% من التأشيرات لكبار السن من المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط.

أهم الشروط العامة للتقديم في حج القرعة 2026

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كل متقدم:

ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا عند التسجيل الفردي.

في حالة المرافقين، يُسمح بمشاركة من بلغ 18 عامًا فقط في حالات كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُمنع نهائيًا سفر الأطفال دون 12 عامًا.

يجب أن يكون المرافق من أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة، مع تقديم مستندات رسمية تُثبت صلة القرابة.

عدم السماح بالتنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم، إلا في حالات استثنائية مثل تنازل الأبناء لصالح أحد الوالدين، بشرط استيفاء الشروط الصحية وتقديم المستندات خلال المهلة المحددة.

الشروط الصحية الإلزامية للمتقدمين

شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الصحية، مؤكدة أن القبول النهائي للطلبات مرتبط بمدى أهلية المتقدم صحيًا للسفر وأداء المناسك.

يمنع سفر المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، مثل:

الفشل الكلوي.

تليف الرئة.

أمراض القلب والكبد المتقدمة.

مرضى السرطان النشط.

مرضى الزهايمر.

الأمراض المعدية.

يُمنع أيضًا سفر النساء الحوامل في الشهور الأخيرة أو في حالات الحمل عالية الخطورة.

كما يشترط الحصول على التطعيمات الوقائية المعتمدة، وأهمها:

التطعيم ضد الالتهاب السحائي باستخدام اللقاح الرباعي (ACWY)، على أن يتم الحصول عليه قبل السفر بـ 10 أيام على الأقل ولا يتجاوز 5 سنوات.

وقد تطلب الجهات الصحية لاحقًا تطعيمات إضافية وفقًا للمستجدات الصحية.

التحذير من التقديم المزدوج

ناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة اختيار جهة واحدة فقط للتقديم على الحج، سواء عبر:

قرعة وزارة الداخلية، أو برامج وزارة السياحة، أو حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت أن التقديم عبر أكثر من جهة أو تقديم أكثر من طلب سيؤدي إلى استبعاد جميع الطلبات المقدمة دون استثناء، وذلك ضمن منظومة رقابية إلكترونية تربط بين الجهات الثلاث.

تخصيص نسبة لكبار السن

في إطار العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خصصت وزارة الداخلية 1% من تأشيرات الحج في كل مديرية أمن لكبار السن من المتقدمين ممن تنطبق عليهم كافة الشروط، حيث يُدرجون تلقائيًا ضمن الفائزين دون الدخول في القرعة، ويُسمح لكل منهم باصطحاب مرافق واحد فقط، بشرط أن يكون قادرًا على رعايته طوال فترة الحج.

الالتزام بمواعيد السفر والعودة

وشددت وزارة الداخلية على أن الحجاج الفائزين ملزمون بالالتزام الكامل بمواعيد السفر والتفويج كما ترد في تذاكر الطيران وجدول البعثة، موضحة أن أي تأخير أو مخالفة للمواعيد الرسمية يعد إخلالًا بشروط السفر، ولن تتحمل الوزارة مسؤولية أي تأخير ناتج عن ذلك.

هدف الدولة من تنظيم الحج عبر نظام القرعة

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن نظام القرعة الإلكترونية للحج يأتي في إطار جهود الدولة لتطبيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان تقديم خدمة متميزة وآمنة للحجاج، من خلال تنسيق كامل بين الجهات المصرية والسعودية المعنية، بما يضمن موسم حج آمن ومنظم على جميع المستويات.