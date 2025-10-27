نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هيئة تعاونيات البناء والإسكان تفتح باب الحجز لـ253 وحدة سكنية بمواقع متميزة في عدد من المدن الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هيئة تعاونيات البناء والإسكان تفتح باب الحجز لـ253 وحدة سكنية بمواقع متميزة في عدد من المدن الجديدة

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إحدى جهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ253 وحدة سكنية بمواقع متميزة بعدد من مشروعات الهيئة، وذلك بمساحات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين.

مواقع الوحدات السكنية المطروحة

تشمل المشروعات المطروحة للحجز كلًا من:

لؤلؤة القاهرة الجديدة

لؤلؤة أكتوبر

لؤلؤة بدر

لؤلؤة العاشر من رمضان

العاشر من رمضان مجاورات (60 - 62 - 64)

مدينة 15 مايو – مجاورة 31

محافظة السويس – عمارات مشروع مدينة الأمل

وأوضحت الهيئة أن جميع الوحدات منفذة وجاهزة للتسليم فور الانتهاء من الإجراءات واستكمال السداد، بما يتيح للمواطنين فرصة امتلاك وحدة جاهزة للسكن الفوري.

مواعيد وأماكن الحصول على كراسة الشروط

أعلنت الهيئة أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 وحتى الخميس 25 ديسمبر 2025.

ويتم الحصول عليها من:

المقر الرئيسي للهيئة: 3 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

فرع الهيئة بمحافظة السويس: حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة 7 – شقة 4.

كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الطرح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: www.Chc-Egypt.com

نظام التخصيص والقرعة العلنية

أوضحت الهيئة أنه سيتم إجراء قرعة تخصيص علنية بين المتقدمين للوحدات السكنية، في تمام الساعة 12 ظهرًا وفق المواعيد المحددة في كراسة الشروط بالمقر الرئيسي للهيئة، باستثناء قرعة عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس، والتي ستُجرى بفرع الهيئة بمحافظة السويس.

وأضافت أنه في حالة السداد الكامل لقيمة الوحدة، يحق للمتقدم اختيار وحدته قبل إجراء القرعة، وذلك في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

استمرار جهود الدولة في توفير السكن الملائم

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية ميسرة وذات جودة عالية للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات المتكاملة، التي تواكب التوسع العمراني والتنمية المستدامة في مصر.

كما تعكس الطرح الجديد دور هيئة التعاونيات في دعم الشباب والأسر المتوسطة للحصول على سكن مناسب بأسعار تنافسية وخدمات متكاملة.