نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار «جدد طاقتك».. الهلال الأحمر المصري يُطلق النسخة الثانية من حملة «Red Week» بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الهلال الأحمر المصري فعاليات النسخة الثانية من حملة «Red Week» تحت شعار «جدد طاقتك»، والتي تُقام خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري، مستهدفة رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية وتجديد الطاقة الإيجابية بين طلاب الجامعات، وذلك بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

وبدأت فعاليات الحملة من جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، ومحمود جمال مدير إدارة الشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري، لتتوسع بعدها في 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية حتى الآن، وصولًا إلى 31 جامعة مستهدفة.

وشارك في تنفيذ الحملة نحو 1600 متطوع من فروع الهلال الأحمر المصري ووحدات التضامن الاجتماعي، نجحوا خلال الأسبوع الأول في توعية ما يقرب من 50 ألف طالب جامعي، من خلال أنشطة وتفاعلات تستهدف:

دعم الطلاب في مواجهة ضغوط الحياة اليومية

تعزيز مفاهيم الصحة النفسية والعناية بالذات

نشر ثقافة العمل التطوعي وتنمية مهارات المتطوعين

التعريف بدور الهلال الأحمر المصري داخل المجتمع

تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وحدات التضامن بالجامعات



وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من حملة «Red Week»، والتي تمكنت من الوصول لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة، عبر أنشطة ركزت على التوعية بالتغذية السليمة ودور الهلال الأحمر المصري في مواجهة الأزمات والكوارث.



