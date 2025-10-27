نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتجهيز البنية الفنية لمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية دعمًا للتحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتجهيز مدينة العدالة الذكية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قام بالتوقيع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

مدبولي: العدالة الذكية خطوة نحو نظام رقمي متكامل للتقاضي

أكد رئيس الوزراء أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن مشروع مدينة العدالة الذكية، الهادف إلى بناء نظام رقمي متكامل لتيسير إجراءات التقاضي باستخدام أحدث التقنيات، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُسهم في تبسيط معاملات المواطنين وتحسين بيئة التقاضي في مصر.

رانيا المشاط: البنية التكنولوجية ركيزة أساسية للتنمية

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يمثل أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتطوير المؤسسي، مؤكدة أن هذا التعاون يُعزز جهود الدولة في تنفيذ مدينة العدالة الذكية كجزء من رؤية التحول الرقمي.

وزير العدل: نحو معيار وطني موحد للمعلومات القضائية

أكد المستشار عدنان فنجري أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية، وإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية، يضمن تكامل البيانات وسهولة تبادلها بين الجهات المعنية.

دور إدارة الإشارة: تجهيزات متكاملة وربط بالمركز الحكومي للحوسبة السحابية

أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، أن الإدارة ستتولى تنفيذ تجهيزات البنية الفنية والتقنية لمعالجة البيانات واستخراج المؤشرات بمدينة العدالة الذكية، بما يشمل منصة العدالة الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وربط المدينة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).