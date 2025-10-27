عاجل- مدبولي يستعرض مع وزيرة التخطيط الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي حتى 2030

أحمد جودة - القاهرة - استعراض نتائج الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الموقف التنفيذي عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة نتائج الحوار المجتمعي والجلسات النقاشية المختلفة التي عُقدت ضمن حملة "شارك في السردية"، والتي شهدت تفاعلًا واسعًا من فئات المجتمع كافة، حيث تم تحميل أكثر من 68 ألف فصل من فصول السردية، إلى جانب مناقشات مع الوزراء المعنيين وخبراء الاقتصاد والقطاع الخاص والبرلمانيين وممثلي الأحزاب والمفكرين.

أبرز التوصيات والمقترحات لتعزيز مسار التنمية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مجموعات العمل قدّمت عددًا من التوصيات والمقترحات التي تستهدف تطوير فصول السردية الوطنية بما يعزز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويحقق الاتساق مع رؤية مصر 2030، ويُسهم في تحسين كفاءة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة التنفيذ.

برنامج تنفيذي للسردية حتى عام 2030

استعرضت وزيرة التخطيط البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، الذي يعتمد على منهجية البرامج والأداء كأداة حديثة في إدارة السياسات العامة.

وأكدت أن أولويات البرنامج تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، ورفع معدلات التنافسية والإنتاجية، مع العمل على خلق بيئة أعمال جاذبة تسهم في تعظيم دور القطاع الخاص، وتشجيع التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.

محاور التنمية: التجارة، النقد الأجنبي، ورأس المال البشري

تطرقت الوزيرة إلى المحاور الرئيسة للبرنامج، والتي تشمل تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعظيم موارد النقد الأجنبي، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.