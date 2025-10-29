نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي".. قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وريادتها الرقابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلمت مصر رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة، خلفًا للبرازيل.

حيث قام فيتال دي ريجو، الرئيس المنتهية ولايته ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، بتسليم الرئاسة إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

اختيار مستحق يعكس جاهزية الدولة المصرية

يأتي هذا التكليف تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي الجاد، ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم قيم النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد، بفضل ما يمتلكه جهازها الرقابي –الأقدم في المنطقة– من خبرات مهنية وقدرات تؤهله لقيادة المجتمع الرقابي الدولي نحو مرحلة جديدة من الفاعلية والاستجابة للتحديات العالمية.

دور مصر في المجتمع الرقابي الدولي

منذ انضمامها إلى الإنتوساي عام 1963، شاركت مصر بفاعلية في عدد من مجموعات العمل، وترأست مجموعة مكافحة الفساد وغسل الأموال، وأسهمت بدراسات وبحوث علمية عززت من مكانتها داخل المجتمع الرقابي الدولي.

إقليميًا، اضطلع الجهاز بدور محوري داخل منظمة الأفروساي، حيث دعم الأجهزة الرقابية الإفريقية عبر برامج تدريب ونشر المعرفة المهنية، كما يتولى رئاسة تحرير المجلة الإفريقية الشاملة حتى اليوم.

ثقة دولية في قدرات الجهاز المركزي للمحاسبات

عزز الجهاز مكانته كمؤسسة رقابية موثوقة عالميًا، إذ يشغل دور المراجع الخارجي لعدد من منظمات الأمم المتحدة، مثل:

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

منظمة الأمم المتحدة للسياحة

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات بدءًا من 2026

كما يتولى مراجعة حسابات الاتحاد الإفريقي، في تأكيد على الثقة الإقليمية والدولية بكفاءته واستقلاله المهني.

رؤية مصر للإنتوساي: رقابة حديثة لخدمة التنمية

تتزامن رئاسة مصر للإنتوساي مع مرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية العالمية، ما يعزز أهمية الدور الرقابي في حماية الثروات العامة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

وتتبنى مصر رؤية شاملة توظف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أعمال المراجعة العامة، لرفع كفاءة الأداء الرقابي وتعزيز الشفافية وتحليل البيانات المالية بدقة أكبر.

رسالة مصر إلى العالم

ترتكز الرؤية المصرية على مبدأ: «نعمل بالعدل.. من أجل غدٍ أفضل للشعوب».

في إشارة إلى أن الرقابة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق العدالة والتنمية وصون مقدرات الدول، وبناء مستقبل أكثر توازنًا بين دول الشمال والجنوب في مواجهة الأزمات العالمية.