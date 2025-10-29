نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: الإنتوساي ترصد القصور وتقيّم الأداء العام لتصحيح المسار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي» تقوم برصد مواطن القصور وتقييم الأداء العام بما يسهم في تصحيح المسار وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء صباح اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية المعنية بالرقابة والمحاسبة.

وخلال فعاليات المؤتمر، تسلمت مصر رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ممثلةً في الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقام فيتال دي ريجو، رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المنتهية ولايته، ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، بتسليم رئاسة المنظمة إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ليبدأ بذلك عهدًا جديدًا من التعاون الدولي في مجالات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.