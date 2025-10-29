نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: "حياة كريمة" ضمن أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد واحدة من أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا رائدًا في تحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تؤمن بأهمية دور أجهزة الرقابة والمحاسبة في رصد القصور وتقييم الأداء العام بما يسهم في تصحيح المسار وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد المؤتمر، الذي يشارك فيه رؤساء الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم وعدد من المنظمات الدولية، تسلم مصر رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقام السيد فيتال دي ريجو، رئيس المنظمة الدولية المنتهية ولايته ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، بتسليم رئاسة المنظمة إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت رئاسة مصر للمنظمة أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية في الدور الريادي للدولة المصرية في مجال الرقابة المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب ريادتها في دعم جهود التنمية والتحول المؤسسي، لا سيما من خلال مشروعات قومية كبرى مثل مبادرة "حياة كريمة" التي أحدثت نقلة نوعية في حياة ملايين المواطنين بالقرى المصرية.