نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي ويؤكد عمق علاقات الصداقة والتعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي التركي، مؤكدًا على حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأوفد سيادته السيد حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية تركيا بالقاهرة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية، في تأكيد جديد على حرص القيادة المصرية على مد جسور التواصل مع جميع الدول الصديقة والإقليمية.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي لبلاده، معربًا عن خالص التمنيات بدوام التقدم والازدهار للشعب النمساوي الصديق، وعن تطلعه إلى مواصلة التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوفد سيادته السيد أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية النمسا الاتحادية بالقاهرة لتقديم التهنئة، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

تأتي هذه البرقيات في إطار الدبلوماسية الرئاسية المصرية النشطة التي يقودها الرئيس السيسي لتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول، سواء في الإقليم أو على المستوى الأوروبي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر على الساحة العالمية.

ويُعد العيد القومي لتركيا مناسبة وطنية هامة تحتفل بها أنقرة في 29 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لإعلان الجمهورية عام 1923، بينما تحتفل النمسا بعيدها القومي في اليوم نفسه، وهو يوم إعلان الحياد الدائم واستعادة سيادتها الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية عام 1955، ما يجعل من هذا اليوم مناسبة مزدوجة تؤكد على معاني الاستقلال والسيادة الوطنية لدى كلا البلدين.

ويحرص الرئيس السيسي في مثل هذه المناسبات على إرسال رسائل تهنئة للدول الصديقة، تأكيدًا على أهمية العلاقات الدبلوماسية التي تربط مصر بشركائها حول العالم، وحرص القاهرة على توسيع دوائر التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتُبرز هذه الخطوة كذلك حرص مصر على دعم الحوار الدولي وتعزيز جسور التفاهم، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب تعاونًا أوثق بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.