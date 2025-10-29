نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استعلام نتائج حج القرعة 2026 إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية عن بدء القرعة العلنية لحج 2026، مؤكدة أن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام يمكنهم الاستعلام عن نتيجة القرعة إلكترونيًا عبر بوابة الحج المصرية دون الحاجة للتوجه إلى مديريات الأمن أو مقار الوزارة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتطبيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن إجراء القرعة العلنية سيتم خلال الفترة من السبت 1 نوفمبر وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025 في مختلف مديريات الأمن بالمحافظات، وفق جدول زمني محدد لضمان الشفافية والتنظيم.

تبدأ فعاليات القرعة يوم السبت 1 نوفمبر في مديريات أمن الشرقية ومطروح، ويليها يوم الأحد 2 نوفمبر قرعة محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط، ثم يوم الإثنين 3 نوفمبر في البحيرة وبورسعيد والدقهلية والمنيا وأسوان وجنوب سيناء.

أما يوم الثلاثاء 4 نوفمبر فتُجرى القرعة في الوادي الجديد والإسماعيلية والغربية وبني سويف والأقصر، بينما تشمل قرعة الأربعاء 5 نوفمبر محافظات القاهرة وأسيوط والسويس والبحر الأحمر والفيوم والمنوفية، وتختتم القرعة يوم الخميس 6 نوفمبر في مديريات الجيزة وسوهاج وقنا وشمال سيناء والقليوبية.

وأكدت وزارة الداخلية أن القرعة ستُجرى بشكل علني وشفاف، ويمكن للراغبين حضورها في مقار مديريات الأمن أو متابعة نتائجهم عبر الإنترنت من خلال البوابة المصرية للحج التابعة لوزارة الداخلية، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخدمة الصوتية على الرقم 0227983000.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات للمواطنين وتطبيق منظومة رقمية متكاملة تتيح سرعة الحصول على النتائج دون عناء أو انتظار، بما يعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل في الخدمات المقدمة للمواطنين.