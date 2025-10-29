نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المتحف المصري الكبير 2025: مصر بتفتح بوابة التاريخ من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخيرًا.. المتحف الكبير يفتح أبوابه رسميًا في نوفمبر بحفل أسطوري يليق بمصر

تستعد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لحدث تاريخي طال انتظاره، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في احتفالية ضخمة ينتظرها الملايين داخل وخارج مصر.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن الافتتاح الرسمي سيستمر حتى يوم 4 نوفمبر، وسط حضور شخصيات دولية ومشاهير من مختلف أنحاء العالم، في حدث يُعد الأضخم من نوعه في تاريخ السياحة المصرية الحديثة.

وخلال تصريحات رسمية، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع بنفسه استعدادات الافتتاح خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير السياحة، مؤكدًا أهمية أن يخرج الحفل بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية ومكانة الدولة عالميًا.

إجازة رسمية يوم الافتتاح

وأعلنت الحكومة أن السبت الأول من نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام والوزارات والمصالح الحكومية، حتى يتمكن الجميع من متابعة حفل الافتتاح التاريخي الذي سينقل على الهواء مباشرة عبر القنوات المصرية والعربية والعالمية.

مواعيد فتح المتحف الكبير للجمهور

من المقرر أن تُفتح أبواب المتحف رسميًا للزائرين بدءًا من يوم 4 نوفمبر 2025، وذلك وفق المواعيد التالية:

مجمع المتحف: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 10 مساءً.

قاعات العرض: من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

آخر موعد لحجز التذاكر: قبل الزيارة بيوم واحد، حتى الساعة 8 مساءً.

يمكن الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يتيح اختيار نوع التذكرة وتحديد موعد الزيارة مسبقًا لتجنب الزحام.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

أعلنت وزارة السياحة عن أسعار التذاكر للمصريين والعرب والأجانب كالتالي:

للمصريين

البالغ: 150 جنيهًا

الطالب: 75 جنيهًا (مع إثبات القيد الدراسي)

(مع إثبات القيد الدراسي) كبار السن (فوق 60 عامًا): 75 جنيهًا

للعرب

الزائر العربي: 300 جنيه

الطالب العربي: 150 جنيهًا

الأطفال من 6 إلى 12 سنة: 150 جنيهًا

أقل من 6 سنوات: دخول مجاني

للأجانب

البالغ: 600 جنيه

الطالب: 300 جنيه

الأطفال من 6 إلى 12 سنة: 300 جنيه

أقل من 6 سنوات: دخول مجاني

المتحف الأكبر في العالم للآثار المصرية

المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ويقع بجوار أهرامات الجيزة مباشرة.

يتضمن المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بالكامل في مكان واحد، إلى جانب قاعات عرض تفاعلية ومركز مؤتمرات ومناطق ترفيهية ومطاعم عالمية.