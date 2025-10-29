نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرًا وبعد سنين انتظار.. مصر بتعلن افتتاح المتحف المصري الكبير أول نوفمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في نوفمبر.. حفل عالمي يغيّر شكل السياحة في مصر

تستعد مصر خلال أيام قليلة لفتح واحد من أعظم المشاريع الثقافية في العالم، وهو المتحف المصري الكبير، اللي تم الإعلان رسميًا عن افتتاحه يوم السبت 1 نوفمبر 2025، وسط احتفالية ضخمة هي الأبرز في تاريخ السياحة المصرية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية إن الافتتاح هيستمر لحد يوم 4 نوفمبر 2025، وهيشهد حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وقادة من دول مختلفة، وكبار الفنانين والإعلاميين من مصر والعالم.

السيسي يتابع تفاصيل الافتتاح بنفسه

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أعلن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع موسّع مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير السياحة وعدد من ممثلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمتابعة ترتيبات الحدث، ووجّه بضرورة خروج الحفل بصورة تعكس عظمة الحضارة المصرية وتليق بمكانة مصر أمام العالم.

إجازة رسمية في يوم الافتتاح

بمناسبة الحدث، قررت الحكومة اعتبار يوم السبت الأول من نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع العام، علشان يقدر المصريين يتابعوا حفل الافتتاح اللي هيتم نقله على القنوات المحلية والدولية بشكل مباشر.

مواعيد فتح المتحف الكبير للزوار

من المقرر إن أبواب المتحف المصري الكبير تفتح رسميًا للزائرين بداية من يوم 4 نوفمبر 2025، سواء مصريين أو عرب أو أجانب، بالمواعيد التالية:

مجمع المتحف: من الساعة 8:30 صباحًا إلى 10 مساءً.

قاعات العرض: من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً.

آخر موعد لحجز التذاكر: قبل الزيارة بيوم، حتى الساعة 8 مساءً.

التذاكر متاحة أونلاين من خلال الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، لتسهيل الحجز وتجنب الزحام، مع إمكانية اختيار مواعيد الزيارة مسبقًا.

أسعار التذاكر 2025 للمصريين والعرب والأجانب

للمصريين:

البالغ: 150 جنيهًا

الطلاب وكبار السن: 75 جنيهًا

للعرب:

الزائر العربي: 300 جنيه

الطالب العربي: 150 جنيه

الأطفال من 6 إلى 12 سنة: 150 جنيه

أقل من 6 سنوات: دخول مجاني

للأجانب:

البالغ: 600 جنيه

الطلاب: 300 جنيه

الأطفال من 6 إلى 12 سنة: 300 جنيه

أقل من 6 سنوات: مجانًا

معلومات جديدة عن المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، ومبني على مساحة تتجاوز 480 ألف متر مربع بجوار أهرامات الجيزة.

ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون اللي هتُعرض لأول مرة بالكامل، بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية ومركز مؤتمرات ومناطق ترفيهية ومطاعم عالمية.

ومن المقرر إن المتحف يعتمد على تكنولوجيا عرض تفاعلي حديثة، بتتيح للزائر تجربة مختلفة تمامًا عن المتاحف التقليدية.