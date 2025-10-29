نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع إقبال المصريين على الشراء الإلكتروني خلال موسم البلاك فرايدي وسط رقابة مكثفة لضمان الشفافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

يترقب المصريون موسم البلاك فرايدي 2025 للاستفادة من الخصومات والعروض الكبرى التي تقدمها المتاجر التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، إذ أصبح هذا الحدث السنوي واحدًا من أكثر المواسم رواجًا في مصر لما يقدمه من تخفيضات ضخمة على مختلف السلع والمنتجات. ويشهد الموسم الحالي زيادة ملحوظة في عمليات الشراء عبر الإنترنت، في ظل توسع قاعدة مستخدمي الهواتف الذكية واعتماد المستهلكين بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني.

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية واتحاد الغرف الإفريقية، عن أن نحو 54% من المستهلكين المصريين يشترون منتجاتهم إلكترونيًا خلال موسم البلاك فرايدي، وأن ثلاثة أرباع هؤلاء يستخدمون الهواتف الذكية لإتمام عمليات الشراء. وأكد أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من نمط الحياة اليومية في مصر، مما يستلزم تكثيف الرقابة لحماية المستهلكين وضمان مصداقية العروض.

رقابة صارمة على الخصومات لحماية المستهلك



وأوضح علاء عز أن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشرطة الاتصالات يراقب عن كثب أنشطة التجارة الإلكترونية خلال الموسم، للتأكد من أن الخصومات حقيقية وليست وهمية. كما أشار إلى وجود آليات فاعلة لتلقي الشكاوى من المواطنين عبر خطوط ساخنة مجانية، وفرض غرامات على المحال أو المنصات المخالفة، قد تصل إلى الإغلاق الكامل في حال تكرار الانتهاكات.

متابعة دقيقة للعروض داخل المحلات التجارية



وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف أن هناك لجانًا ميدانية تتابع الأسعار داخل المتاجر وتقارنها بالعروض المعلنة لضمان الشفافية والمصداقية، مشددًا على أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى خلال موسم البلاك فرايدي، في ظل المنافسة القوية بين الشركات والمتاجر.

نقل التجربة المصرية للأسواق الإفريقية



وأشار علاء عز إلى أن اتحاد الغرف التجارية يعمل حاليًا على نقل خبرة مصر في تنظيم مواسم التسوق والتجارة الإلكترونية إلى الدول الإفريقية عبر مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يشمل 20 دولة في مرحلته الأولى، بهدف دعم التجارة الإقليمية وتنشيط الاقتصاد، مع التركيز على دمج صغار التجار في المنظومة الرقمية وتطبيق مفاهيم الشمول المالي.

التجارة الإلكترونية وتعزيز النشاط الاقتصادي



وأوضح عز أن التجارة الإلكترونية أصبحت رافدًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، إذ تسهم في زيادة القدرة الشرائية وتحريك الأسواق، خاصة خلال المواسم الكبرى مثل البلاك فرايدي، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية سهّل الوصول إلى أفضل العروض والصفقات بأمان وسرعة.