نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب لمشاركة المواطنين في الحدث العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ستقوم ببث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بمختلف القطاعات من خلال 34 هيئة شبابية ورياضية تابعة لـ 19 إدارة فرعية وذلك يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من مختلف الفئات العمرية لمتابعة هذا الحدث التاريخي العالمي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على مشاركة المواطنين أجواء افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره حدثًا عالميًا فريدًا ينتظره العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير شاشات عرض داخل الأندية ومراكز الشباب بمختلف الأحياء والمراكز لبث فعاليات الافتتاح مباشرة، بما يعزز الانتماء الوطني ويجعل المواطنين جزءًا من هذه اللحظة التاريخية.

وأكد النجار أن محافظة الجيزة تكثف استعداداتها على كافة المستويات لاستقبال افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الثقافية والسياحية في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الصرح العالمي الذي يعكس الهوية المصرية العريقة ويبرز تاريخها الممتد عبر العصور.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بالتنسيق مع مراكز الشباب والأندية، انتهت من تحديد أماكن شاشات العرض في عدد من المناطق، تشمل:

نادي التعاون، ومراكز شباب غطاطي، وكفر نصار، والسيسي، وكعبيش، والمنشية (إدارة الهرم)، ومركز شباب المنيب (جنوب الجيزة)، ومركز شباب الصف، ومركزي شباب البرمبل والكداية (أطفيح)، ومركز شباب إمبابة، ومركز تنمية الشبابية بقرية وردان (منشأة القناطر)، ومركز شباب الباويطي (الواحات البحرية)، ومركز شباب المقاطفية (العياط)، ومركز شباب ناهيا (كرداسة)، ومركز شباب أرض اللواء، ونوادي الزمالك، والترسانة، وطلعت حرب، والتوفيقية للتنس بالعجوزة، ومركز شباب البراجيل (أوسيم).

واختتم المهندس عادل النجار تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الجيزة تواصل العمل الجاد لإظهار المحافظة في أبهى صورها خلال هذا الحدث العالمي من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمتحف، بما يعكس الصورة الحضارية المشرفة لمصر أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية داخل الأندية ومراكز الشباب التي سيتم بها بث فعاليات الافتتاح، لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق، مؤكدًا أن شباب مصر هم شركاء في هذا الحدث التاريخي الذي يجسد فخر وانتماء كل مصري لوطنه وتاريخه العريق.

وأضاف أن المديرية حرصت على تجهيز مواقع العرض بأحدث الوسائل التقنية وتوفير الأجواء المناسبة لمتابعة المواطنين لفعاليات الافتتاح في بيئة شبابية محفزة وآمنة، تعكس الوجه الحضاري لمحافظة الجيزة وروح المشاركة المجتمعية في هذا الحدث العالمي الفريد.