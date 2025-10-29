نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلاك فرايدي أصبح حدثًا عالميًا يحفز الاقتصاد ويرفع معدلات الشراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علاء عز: البلاك فرايدي أصبح حدثًا عالميًا يحفز الاقتصاد ويرفع معدلات الشراء

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن موسم البلاك فرايدي تحول إلى مناسبة اقتصادية عالمية ينتظرها ملايين المستهلكين حول العالم، لما توفره من خصومات ضخمة تتراوح بين 40% و75% على مختلف أنواع السلع والمنتجات.

وأوضح عز، خلال لقائه في برنامج "استوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن فكرة البلاك فرايدي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشرت تدريجيًا إلى باقي دول العالم، لتصبح اليوم واحدة من أهم الفترات التجارية في العام، التي تساهم في تنشيط الأسواق وزيادة معدلات البيع.

وأشار إلى أن التخفيضات الكبرى لم تعد مقتصرة على السوق الأمريكي فقط، بل أصبحت تشمل الأسواق العالمية، ومن بينها مصر، حيث تستفيد الشركات والمتاجر المحلية من هذه الفترة في رفع المبيعات وتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل المنافسة القوية بين العلامات التجارية والمنصات الإلكترونية.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن البلاك فرايدي يمثل فرصة مثالية للمستهلكين للحصول على منتجات بأسعار غير مسبوقة، مؤكدًا أن أسبوع التخفيضات يشهد حجم طلب ومبيعات قياسيًا في أغلب الدول المشاركة، ما يجعله حدثًا تسويقيًا استثنائيًا يعزز النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي.

رقابة صارمة على الخصومات لحماية المستهلك



وأوضح علاء عز أن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشرطة الاتصالات يراقب عن كثب أنشطة التجارة الإلكترونية خلال الموسم، للتأكد من أن الخصومات حقيقية وليست وهمية. كما أشار إلى وجود آليات فاعلة لتلقي الشكاوى من المواطنين عبر خطوط ساخنة مجانية، وفرض غرامات على المحال أو المنصات المخالفة، قد تصل إلى الإغلاق الكامل في حال تكرار الانتهاكات.

متابعة دقيقة للعروض داخل المحلات التجارية



وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف أن هناك لجانًا ميدانية تتابع الأسعار داخل المتاجر وتقارنها بالعروض المعلنة لضمان الشفافية والمصداقية، مشددًا على أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى خلال موسم البلاك فرايدي، في ظل المنافسة القوية بين الشركات والمتاجر.

نقل التجربة المصرية للأسواق الإفريقية



وأشار علاء عز إلى أن اتحاد الغرف التجارية يعمل حاليًا على نقل خبرة مصر في تنظيم مواسم التسوق والتجارة الإلكترونية إلى الدول الإفريقية عبر مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يشمل 20 دولة في مرحلته الأولى، بهدف دعم التجارة الإقليمية وتنشيط الاقتصاد، مع التركيز على دمج صغار التجار في المنظومة الرقمية وتطبيق مفاهيم الشمول المالي.

التجارة الإلكترونية وتعزيز النشاط الاقتصادي



وأوضح عز أن التجارة الإلكترونية أصبحت رافدًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، إذ تسهم في زيادة القدرة الشرائية وتحريك الأسواق، خاصة خلال المواسم الكبرى مثل البلاك فرايدي، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية سهّل الوصول إلى أفضل العروض والصفقات بأمان وسرعة.