نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبداللطيف يوقع مذكرة تفاهم مع هيروشيما و"سبريكس" لمنح الطلاب شهادة معتمدة من الجامعة في البرمجة على منصة "كيريو" اليابانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زيارة لدولة اليابان وقع خلالها مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما، التي تعد أكبر وأشهر الجامعات الحكومية اليابانية، ومؤسسة "سبريكس" لمنح طلاب مصر شهادة في البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو" اليابانية معتمدة من الجامعة، والتي تعد الخطوة الأولى من نوعها في منظومة التعليم المصري.

وقد وقع الاتفاق من جانب جامعة هيروشيما الحكومية اليابانية ميتسو أوتشي رئيس الجامعة، كما وقع من جانب مؤسسة "سبريكس" الرئيس التنفيذي للمؤسسة تسوني ايشي، وجاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم.

وفي ضوء مذكرة التفاهم وفي خطوة تعد الأولى من نوعها، تم الاتفاق على أن يحصل طالب الصف الأول الثانوي الذي يجتاز اختبار توفاس على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هيروشيما الحكومية اليابانية ومؤسسة "سبريكس" اليابانية.

ويعد تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال برنامج متكامل ينتهي بالحصول على شهادة معتمدة من جامعة حكومية يابانية، نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم المصري تعزز دمج مهارات المستقبل في المناهج الدراسية.

وقد تضمنت مذكرة التفاهم الثلاثية أيضا اعتماد منهج البرمجة الذي تم تطويره من خلال منصة "كيريو" اليابانية، فضلا عن اعتماد اختبارات "توفاس" للبرمجة والذكاء الاصطناعي واعتماد الشهادة الممنوحة بعد نجاح الطلاب في الاختبارات.

كما تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على التحديث المتواصل لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو" نظرا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا المجال عالميا.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الحالي بالتعاون مع شركة سبريكس اليايانية من خلال منصة "كيريو".

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بالتعاون المثمر مع الجانب الياباني والذي شهد طفرة كبيرة مؤخرًا في مجال التعليم، مؤكدا أن هذا التعاون يستهدف تطوير مهارات الطلاب في مجالات المستقبل، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يتواكب مع التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.