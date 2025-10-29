نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطط عملها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعاتها، لمتابعة ما تم تنفيذه من خطط عمل اللجان التي تم إقرارها، وصولًا لخارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.

حيث عقدت لجان التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، برئاسة الكاتب الصحفي خالد صلاح، والتدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، ومقررها د. منى الحديدي، والتمويل والدعم والنماذج الاقتصادية، اجتماعاتها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة إعلام الخدمة العامة، برئاسة الإذاعية إيناس جوهر، اجتماعها اليوم الأربعاء، فيما تعقد لجنتا السياسات الإعلامية برئاسة الإعلامي جمال الشاعر، وتطوير الإعلام الخاص برئاسة الكاتب الصحفي عادل حمودة، اجتماعهما غدًا الخميس وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتعقد لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، اجتماعها يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.