أحمد جودة - القاهرة - «اعرف دلوقتي».. متى يبدأ رمضان 2026 بالتاريخ الميلادي والهجري؟

«احسبها صح».. موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم باقي على الشهر الكريم؟.. اقتربت أنظار المسلمين في مختلف أنحاء العالم نحو الموعد المنتظر كل عام، حيث بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري، والموسم الأعظم للعبادة والتقوى.

يُعد شهر رمضان من أشهر الرحمة والمغفرة التي فرض الله فيها الصيام على المسلمين، ويتميز بروحانياته الخاصة التي تملأ القلوب بالسكينة والطمأنينة، من صلاة التراويح إلى قراءة القرآن ومجالس الذكر. ومع اقتراب الشهر الفضيل، تصاعدت عمليات البحث عبر الإنترنت ومواقع التواصل عن موعد بداية شهر رمضان 2026، وسط انتظار رسمي من الهيئات الفلكية ودور الإفتاء لتأكيد الموعد النهائي.

موعد بدء شهر رمضان 2026 فلكيًا

حسب التقديرات الصادرة عن معهد البحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية، من المتوقع أن تكون غُرَّة شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية المبدئية التي تُحدد بداية الشهر القمري بناءً على رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان.

ويشير الخبراء إلى أن موعد الرؤية الشرعية للهلال سيتم رسميًا مساء الأربعاء 18 فبراير 2026، لتصدر بعدها دار الإفتاء البيان الرسمي الذي يعلن بداية الشهر الكريم.

وبناءً على هذا التقدير، يتبقى على رمضان أقل من 4 أشهر فقط، لتبدأ بعدها الاستعدادات الروحية والمجتمعية لاستقباله.

التقويم الهجري لعام 1447

يأتي ترتيب الأشهر الهجرية لعام 1447 كالتالي:

المحرم

صفر

ربيع الأول

ربيع الآخر

جمادى الأولى

جمادى الآخرة

رجب

شعبان

رمضان

شوال

ذو القعدة

ذو الحجة

كيف تستعد روحانيًا لشهر رمضان؟

التحضير للشهر الكريم لا يقتصر على شراء المستلزمات أو تجهيز الأطعمة، بل يبدأ من تهيئة النفس للعبادة والعودة الصادقة إلى الله. ومن أبرز العادات التي يُنصح بها قبل رمضان:

تجديد النية : ليكن هدفك من الصيام التقرب إلى الله وليس العادة.

: ليكن هدفك من الصيام التقرب إلى الله وليس العادة. الإكثار من الدعاء : فدعوة الصائم مستجابة بإذن الله.

: فدعوة الصائم مستجابة بإذن الله. العبادات التطوعية : مثل صلاة النوافل والتهجد لتعويد النفس قبل رمضان.

: مثل صلاة النوافل والتهجد لتعويد النفس قبل رمضان. قراءة القرآن الكريم : خصص وردًا يوميًا لتتهيأ لختم المصحف في الشهر المبارك.

: خصص وردًا يوميًا لتتهيأ لختم المصحف في الشهر المبارك. الإقلاع عن الذنوب والعادات السيئة: لتبدأ رمضان بقلبٍ نقي وصفحة جديدة.

أجواء روحانية واستعدادات مبكرة

تبدأ الدول الإسلامية في تجهيز المساجد والمراكز الدينية لاستقبال الشهر الفضيل، بينما تنتشر الزينة والفوانيس في الشوارع والمحال. كما تتكثف حملات المساعدات والخير لتخفيف أعباء المعيشة عن المحتاجين، في مشهد سنوي يجسد روح التكافل والتآخي بين المسلمين.