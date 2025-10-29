نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة البيضاء 2025 في مصر.. خصومات ضخمة ونصائح من «حماية المستهلك» لتسوق آمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجمعة البيضاء 2025 في مصر.. خصومات ضخمة ونصائح من «حماية المستهلك» لتسوق آمن

تستحوذ تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر 2025 على اهتمام واسع من المستهلكين، إذ تُعد من أبرز مواسم التسوق المنتظرة كل عام، لما تقدمه من عروض وخصومات ضخمة على مختلف السلع مثل الأجهزة الإلكترونية، الملابس، الأدوات المنزلية، ومستحضرات التجميل. ويُعرف هذا الحدث عالميًا باسم البلاك فريداي أو الجمعة السوداء، بينما يُطلق عليه في الدول العربية «الجمعة البيضاء» نظرًا لدلالتها الإيجابية.

وتنطلق عروض البلاك فريداي 2025 في مصر عادة خلال الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، إلا أن العديد من المتاجر الإلكترونية والعلامات التجارية الكبرى تبدأ حملاتها مبكرًا وتمتد حتى منتصف ديسمبر، ما يمنح المستهلكين فرصة أطول للاستفادة من الخصومات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 70%. وتختلف نسب التخفيضات من متجر إلى آخر حسب نوع المنتج ومدى الإقبال عليه.

إرشادات حماية المستهلك خلال موسم الجمعة البيضاء 2025



مع الإقبال الكبير على الشراء في موسم البلاك فريداي، دعا جهاز حماية المستهلك المصري المواطنين إلى توخي الحذر واتباع مجموعة من التعليمات لضمان تجربة تسوق آمنة، من أبرزها:

الشراء فقط من متاجر مرخصة أو مواقع إلكترونية موثوقة.

تجنب التعامل مع الصفحات مجهولة المصدر أو الروابط غير الرسمية.

التأكد من وضوح السعر قبل وبعد الخصم.

مراجعة تاريخ صلاحية السلع الغذائية قبل الشراء.

التحقق من وجود الضمان وخدمة ما بعد البيع للأجهزة الإلكترونية.

الاحتفاظ بالفاتورة لضمان الحقوق القانونية في حال حدوث أي مشكلة.

طرق تقديم الشكاوى أثناء موسم البلاك فريداي 2025



في حال اكتشاف عروض وهمية أو تلاعب في الأسعار، يمكن للمواطنين تقديم شكاوى عبر:

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588 (من أي خط أرضي).

الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.

تطبيق «حماية المستهلك» على هواتف أندرويد وآيفون.

فاكس رقم: 0233055753.

نصائح للاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء في مصر



لتحقيق أقصى استفادة من عروض البلاك فريداي 2025، ينصح الخبراء بما يلي:

التخطيط المسبق ووضع قائمة بالمشتريات الضرورية لتجنب الإنفاق الزائد.

مقارنة الأسعار عبر المواقع المختلفة قبل إتمام عملية الشراء.

التسوق المبكر في أولى ساعات يوم الجمعة البيضاء لتأمين أفضل الصفقات قبل نفاد الكميات.

ويُعد موسم الجمعة البيضاء في مصر فرصة مثالية للمستهلكين والتجار على حد سواء؛ إذ يسهم في تنشيط حركة البيع وتحريك الأسواق، وسط منافسة قوية بين المنصات الإلكترونية والمتاجر التقليدية لجذب أكبر عدد من العملاء.