نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد لقائه مع وزير المالية بشرم الشيخ.. “المسلماني”: ملف المعاشات تم استكماله والمالية أرسلته لرئاسة الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “استكمالًا للاتصالات المستمرة بشأن مستحقات ماسبيرو، سعدت اليوم بلقاء وزير المالية الدكتور أحمد كجوك للمرة السادسة، وذلك أثناء المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لمنظمة الإنكوساي الخامس والعشرين بمدينة شرم الشيخ، وقد أبلغني الدكتور كجوك أن وزارة المالية انتهت من استكمال جميع البيانات الخاصة بملف معاشات ماسبيرو، بعد أسابيع من العمل المتواصل بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام، وقد انتقل الملف من وزارة المالية إلي رئاسة مجلس الوزراء”.

وأضاف: “هناك رؤية أوسع وضعتها وزارة المالية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام، ومساعدتها علي أداء مهامها وإنجاز رسالتها”.

وتابع: “باسم أبناء ماسبيرو وكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، جدد رئيس الهيئة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيه سيادته بحل أزمة معاشات ماسبيرو، واستعادة قوة إعلام الدولة”.