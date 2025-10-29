نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدسة جامعة حلوان للخدمات التعليمية توثق فرحة التخرج بكلية الفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "نظمت شركة جامعة حلوان للخدمات التعليمية فرحة تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية من خلال الاحتفاظ بأسعد اللحظات في صورة، في تجربة جمعت بين الفن والتنظيم المتميز، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة الشركة، وإشراف الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

https://www.facebook.com/share/v/17YFZVeFja/

لم تكن الصور مجرد لقطات عابرة، بل تحولت إلى حكايات مرئية توثق مسيرة أعوام من الجد والاجتهاد، حيث أبدعت الشركة في تصميم زوايا تصوير احترافية أتاحت للخريجين وأسرهم تسجيل لحظات لا تُنسى بعد رحلة أكاديمية حافلة.

و عكست كل صورة روح الفنون التطبيقية وجمال تفاصيلها، لتكون امتدادًا لإبداع طلابها، ولتجعل من الحفل لوحة فنية متكاملة تدمج بين الصورة والذكريات.

وذلك في إطار دعم جامعة حلوان للعملية التعليمية من خلال خلق تجارب إنسانية مبهجة تُخلَّد في الذاكرة.