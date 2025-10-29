نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يجدد ندب الدكتور كريم همام مستشارًا للأنشطة الطلابية ومديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور كريم حسن أحمد همام، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور كريم همام يشغل منصب أمين لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة العليا للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" بالجامعات المصرية، وعضو لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية "بيت العيلة".

وله إسهامات متميزة في تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة الطلابية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية، فضلًا عن جهوده في تعزيز المشاركة الطلابية في الفعاليات الوطنية المختلفة.

كما يشغل الدكتور كريم همام عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين بمصر، فضلًا عن عضويته باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التابعة للوزارة، وعدد من الجمعيات الأهلية المختلفة.

وقد حاضر الدكتور همام في العديد من الجامعات المصرية والعربية، وشارك في مؤتمرات وورش عمل محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب مشاركته في عدد من البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الدولية. وله العديد من الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية.