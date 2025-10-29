نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج للمشاركة في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، المقرر عقدها في ديسمبر 2025م؛ حيث جرت عمليات الاختبار والتقييم عبر الفيديو كونفرانس، باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، بما يواكب التطور الرقمي ويُيسّر مشاركة المتسابقين من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف المصرية على التوسّع في نشر رسالة القرآن الكريم، وتعزيز التواصل الحضاري والقرآني بين أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان، بما يعكس الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ قيمه السمحة الداعية إلى الرحمة والتسامح والسلام.