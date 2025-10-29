نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغابكيان: الحق الفلسطيني معروف والسردية الإسرائيلية فقد صداها في العالم

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إنّ المشهد الدبلوماسي الفلسطيني يتسارع ويعكس ما يدور على الأرض في الوطن وفي العالم.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية: "منذ عقود، كانت الدبلوماسية منصبة حول هدف محدد، وهو حل الدولتين والانعتاق من الاحتلال، واليوم تعمل الدبلوماسية الفلسطينية على مسار حل الدولتين، ولكن أصبح لدينا متغير آخر وهو تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والولوج إلى إعادة الإعمار والتعافي في القطاع".

وتابعت: "وبالتالي، لدينا أكثر من مسار ونحاول تكريس الضغط الدولي باتجاه حل الدولتين وإحقاق الحق الفلسطيني، ونحاول توجيه البوصلة نحو ما دار في مؤتمر نيويورك وأهمية الإجراءات على الأرض".

وأردفت: "ثمّة إجراءات يجب اتخاذها من كل العالم، فالعالم اليوم يختلف عما كان عليه قبل 5 سنوات، والحق الفلسطيني معروف، وإسرائيل أصبحت معروفة للعالم، والسردية الإسرائيلية لم يعد لديها الصدى الذي كان لديها سابقا، فقد أصبحت الضحية الأساسية اليوم في هذا العالم وهذه المنطقة هي الشعب الفلسطيني".