نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف الحق والقانون والشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إنّ العمل الدبلوماسي الفلسطيني يعمل على تكريس كل الزخم والضغط الدولي حتى يتم الضغط باتجاه السياسة والقانون والاقتصاد من أجل تكريس الدولة الفلسطينية.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ شعوب العالم كلها أصبحت متحركة ومنتفضة، وكله يقف خلف الحق والقانون: "انتهى أمر وجود طرف يستمر في لعب دور الضحية إلى ما لا نهاية، لأن ثمة ضحية أخرى وهي الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "العالم كله يرى ما يصير في قطاع غزة والانتهاكات التي نتعرض لها يوميا في الضفة الغربية، والخناق والتضييق في القدس المحتلة وتهويدها على قدم وساق، وبالتالي، فإن لدينا تحول كبير للغاية يجب أن نعمل عليه".