نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الفلسطينية: على العالم التزام كبير بالتعاون معنا من أجل تجسيد دولتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إنّ العالم يريد تطبيق حل الدولتين، ومن ثم، فإن على العالم التزام كبير ب التعاون مع السلطة الفلسطينية من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية: "يجب علينا استخدام ما تقوله إسرائيل حيال الدولتين، ولكي نستطيع مواجهة العالم وتبيان قدرتنا على حماية حقنا في دولتنا يجب أن نكون موحدين، ومن ثم، فإن توحيد شطري الوطن أمر مهم للغاية".

وتابعت: "وبعد كل الذي صار في قطاع غزة، تبرز الأهمية الكبيرة لأن تضطلع السلطة الفلسطينية بدورها في هذا التوحيد، فنحن نتحدث عن توحيد جغرافيا وتوحيد شعب وتوحيد القوانين وتوحيد الأنظمة وكل ما له علاقة بوحدة دولة فلسطين".

وأكدت: "يجب أن ننتصر جميعا للحق الفلسطيني ومشروعنا الوطني الفلسطيني، وكلنا قد ننتمي إلى فصائل وأحزاب، ولكن مشروع الوطن الفلسطيني واحد، والبوصلة يجب أن تكون واحدة، وإذا أردنا الانعتاق من الاحتلال يجب أن نبين للعالم أننا كتلة واحدة وهدفنا واحد ورؤيتنا واحدة وماهية فلسطين التي نريد واحدة، ويمكن لهذا أن يحدث إذا تعاملنا مع المشروع الوطني الفلسطيني كمشروع أساسي".