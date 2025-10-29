نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جلسة مباحثات موسعة غدًا بين رئيس الوزراء المصري ونظيره الكويتي لتعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، الذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى مصر.

ولدى وصوله المطار، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الكويتي، حيث عُزف السلامان الوطنيان لجمهورية مصر العربية ودولة الكويت، تلا ذلك استعراض حرس الشرف، في حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر.

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والكويت غدًا جلسة مباحثات موسعة، تتناول عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.