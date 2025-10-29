نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومناقشة خطط التطوير الأكاديمي والتدريبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة،الدكتور احمد الصاوى عميد الكلية،والسادة أعضاء المجلس؛لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية،وذلك فى اطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة والمدرجة على جدول الأعمال.

فى بداية الجلسة رحب الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة بالسادة الحضور مشيدًا بالجهود المبذولة فى تنفيذ خطط الجامعة نحو التميز الأكاديمى والتحول الرقمى، مقدمًا التهنئة إلى الفائزين فى مسابقة برنامج "مصر تصنع" بالمركزين الأول والثالث والذى يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة والإبداع فى مختلف المجالات التكنولوجية،مشيرًا إلى حرص الجامعة على تشجيع طلابها على ريادة الأعمال وإنشاء شركات ناشئة خاصة بهم.

استعرض المجلس آخر المستجدات بشأن التجهيزات الحديثة للجامعة،والتى تأتى فى إطار خطة الجامعة لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة تدعم أساليب التعليم الحديثة والتعلم القائم على البحث العلمى

والتعليم التطبيقى.

خلال فعاليات الجلسة تم مناقشة خطة الزيارات العلمية الميدانية لطلاب الجامعة بالهيئات والكيانات المختلفة خلال الفصل الدراسى الأول،وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى؛لتأهيل الطلاب لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ناقش المجلس مشاركة الجامعة فى المسابقات والمشروعات الطلابية والتى تعزز مهارات الطلاب الإبداعية والعملية وتشجعهم على المنافسة المحلية والدولية، اضافة إلى مناقشة خطة الأنشطة الطلابية،وحث الدكتور العجوز على ضرورة زيادة اعداد الطلاب والمشاريع المقدمة فى الفعاليات والمسابقات المختلفة، بما يؤكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع طلابها وخلق بيئة محفزة لدعم الإبتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال والمساهمة فى التنمية المجتمعية وتوطين الاقتصاد المصرى.

استعرض المجلس الدورات التدريبية المتخصصة والتى ينظمها مركز التدريب والإستشارات التكنولوجية والخدمات الطلابية ؛بهدف تنمية قدرات ومهارات الطلاب في مجالات التدريب التقني وتقديم خدمات متكاملة لهم.

تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالطلاب فى المجالات المختلفة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وفى ختام الجلسة،اكد الدكتور السيد العجوز حرص الجامعة على خلق بيئة تعليمية متطورة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي على أسس معرفية ومهارية متينة،مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الاداء الأكاديمي والإدارى وتعزيز الشراكات المجتمعية،وتحقيق التميز فى مختلف المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية.