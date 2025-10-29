نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الرياضي للجامعات يواصل استعداداته لتنظيم الدورة الإفريقية 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، يستعد الاتحاد لتنظيم الدورة الإفريقية للرياضة الجامعية المقرر إقامتها في يوليو/أغسطس 2026 بمصر، مع مواصلة التحضيرات المكثفة لضمان نجاح هذا الحدث القاري الكبير.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد كامل خلال الأيام الماضية عددًا من اللقاءات التنسيقية مع الجامعات المصرية المشاركة في تنظيم نموذج محاكاة الدورة الإفريقية، المقرر إقامته ضمن فعاليات دوري الجامعات المصرية خلال الفترة من 26 يناير إلى 1 فبراير 2026، بهدف تعزيز جاهزية الجامعات، ورفع كفاءة الاستعدادات التنظيمية للدورة.

وشملت اللقاءات اجتماعًا مع الدكتورالسيد قنديل رئيس جامعة حلوان، التي ستستضيف وفود الدورة لما تمتلكه من إمكانات وخبرات متميزة؛ لبحث الجوانب التنظيمية والإدارية الخاصة بالإقامة والتجهيزات اللوجستية، كما التقى الدكتور أحمد كامل بالمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ومدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي ستستضيف عددًا من مسابقات الدورة، لمناقشة الترتيبات الفنية والتنظيمية، واختتم الدكتورأحمد كامل لقاءاته باجتماع مع الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الشريك التكنولوجي للدورة، لتنسيق إنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالدورة لأول مرة في إفريقيا، مستفيدين من خبرات الجامعة في التحول الرقمي.

وأكد الدكتورأحمد كامل أن العمل جارٍ على قدم وساق تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور، وبالتعاون مع جميع الشركاء من الجامعات والمؤسسات المعنية، لضمان تنظيم دورة إفريقية متميزة تعكس مكانة مصر الريادية في استضافة الفعاليات الرياضية الجامعية على المستويين القاري والدولي.