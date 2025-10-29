نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق البرنامج التدريبي الدولي للذكاء الاصطناعي بين المركز القومي للبحوث ومجموعة AMG في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي تعزيز التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء كوادر وطنية قادرة على توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة البحث والتطوير، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الدولي للذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مكتب العلاقات الدولية بالمركز القومي للبحوث، بالتعاون مع مجموعة AMG الدولية الرائدة في مجالات التدريب والتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الباحثين والعاملين في مؤسساتها من مهارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية، وتعزز من قدرة المؤسسات العلمية على مواكبة التطورات العالمية في مجالات البحث العلمي التطبيقي.

وأكد الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، أن انطلاق البرنامج يمثل نقطة انطلاق نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة البحث العلمي المصرية، موضحًا أن المركز يسعى من خلال هذه الشراكة إلى تأسيس قاعدة علمية وتدريبية متقدمة تُؤهل الباحثين المصريين للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور ممدوح معوض إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية المركز لتعزيز المهارات الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي لدى الباحثين والعاملين في مختلف التخصصات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف عباس رئيس مجلس إدارة مجموعة AMG الدولية، أن المجموعة تؤمن بأن الاستثمار في المعرفة هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، موضحًا أن الهدف الأول للبرنامج هو تمكين الباحثين المصريين من أدوات المستقبل ودعم قدرتهم على إنتاج أبحاث نوعية تواكب التطور العالمي وتسهم في خدمة المجتمع العلمي محليًا ودوليًا.

وأضاف الدكتور أشرف عباس أن البرنامج يهدف إلى تمكين الكوادر البحثية من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والصناعي، من خلال مجموعة متكاملة من الدورات التي تشمل الأساسيات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتعلم الآلي، والنمذجة التنبؤية وتحليل الصور البيولوجية والصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التحول الرقمي وإدارة المعرفة في بيئات البحث والتطوير.

وعبّر الدكتور عباس عن سعادته بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الذي يُعد منارة للبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل نقطة انطلاق نحو مشروعات مستقبلية مشتركة تستهدف بناء جيل جديد من الباحثين القادرين على توظيف الذكاء الاصطناعي بفاعلية في مختلف المجالات العلمية.

ويُعد هذا التعاون بين المركز القومي للبحوث ومجموعة AMG الدولية نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع البحثي والقطاع التقني، ويعكس الرؤية الوطنية نحو تمكين الكوادر البحثية وتزويدها بأحدث الأدوات الرقمية لتحقيق التميز في البحث العلمي وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والتطوير.

ويمتد البرنامج على مدار أسبوعين بواقع 40 ساعة تدريبية، ويتضمن أربعة مسارات بحثية متخصصة تم تصميمها بعناية لتغطية أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

وقد شهد اليوم الأول للبرنامج حضورًا متميزًا من أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمدربين المتخصصين من مجموعة AMG، الذين قدموا عروضًا تطبيقية حول أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأساليب دمجها في الأبحاث والمشروعات التطبيقية داخل معامل المركز.